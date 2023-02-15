تهشم سيارة ملاكي بعد سقوط حاوية عليها في الإسكندرية

شهد طريق المكس غرب محافظة الإسكندرية وقوع حادث مرورى، قبل قليل، جراء سقوط حاوية «كونتينر» من مقطورة على سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق فى اتجاه الطريق الساحلى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تهشم سيارة ملاكي في الإسكندرية

وورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد وقوع حادث مرورى على طريق المكس، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير مقطورة محملة بكونتنرات، انزلقت أحدهم على سيارة ملاكى، أدى إلى تهشم السيارة دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

رفع حطام الحادث

وجرى الدفع بعدد الأوناش، وإزالة آثار الحادث من حرم الطريق، وفتحه أمام السيارات لمنع تعطل الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه.