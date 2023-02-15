انتشال سيدة على قيد الحياة بعد 222 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا «فيديو»

تمكنت فرق الإنقاذ العاملة في المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا فجر يوم 6 فبراير الجاري، من انتشال سيدة على قيد الحياة، قبل قليل، بعدما أمضت نحو 222 ساعة تحت أنقاض أحد المباني في ولاية كهرمان مرعش الجنوبية، في مفاجأة غير متوقعة.

نقل «مليكة» للمستشفى للاطمئنان على صحتها

وأكدت وسائل إعلام تركية أنه تم إنقاذ سيدة تُدعى «مليكة إمام أوغلو»، تبلغ من العمر 42 عاماً، أمضت ما يقرب من 10 أيام، تحت أنقاض المبنى الذي كانت تقيم فيه، ضمن حي «خير»، بولاية كهرمان مرعش، كما بثت محطات التلفزيون مشاهد تظهر عمال الإنقاذ يقومون بنقل السيدة إلى سيارة إسعاف.

Kahramanmaraş'ta, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 15, 2023

رصد أصوات تحت أنقاض المباني المدمرة

وأشارت مصادر رسمية إلى أن فرق الإنقاذ رصدت صدور أصوات من تحت أنقاض المبنى، الذي تعرض للانهيار تماماً، لتبدأ على الفور عملية إنقاذ في سباق مع الزمن، تكللت بانتشال السيدة من تحت الأنقاض، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها الصحية.

حصيلة الضحايا تتجاوز 40 ألف قتيل

ورغم تلاشي الآمال بصورة كبيرة، في العثور على مزيد من الناجين، واصلت فرق البحث والإنقاذ جهودها الأربعاء، لليوم العاشر على التوالي، بحثاً عن ناجين محتملين، وانتشال جثث الضحايا الذين لقوا مصرعهم تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر، مع إعلان السلطات الرسمية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 40 ألف قتيل.