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انتشال سيدة على قيد الحياة بعد 222 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا «فيديو»

كتب:

محمود العيسوي
02:40 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
عمال الإنقاذ أثناء انتشال «مليكة» من تحت الأنقاض بعد 222 ساعة من الزلزال

عمال الإنقاذ أثناء انتشال «مليكة» من تحت الأنقاض بعد 222 ساعة من الزلزال

تمكنت فرق الإنقاذ العاملة في المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا فجر يوم 6 فبراير الجاري، من انتشال سيدة على قيد الحياة، قبل قليل، بعدما أمضت نحو 222 ساعة تحت أنقاض أحد المباني في ولاية كهرمان مرعش الجنوبية، في مفاجأة غير متوقعة.

نقل «مليكة» للمستشفى للاطمئنان على صحتها

وأكدت وسائل إعلام تركية أنه تم إنقاذ سيدة تُدعى «مليكة إمام أوغلو»، تبلغ من العمر 42 عاماً، أمضت ما يقرب من 10 أيام، تحت أنقاض المبنى الذي كانت تقيم فيه، ضمن حي «خير»، بولاية كهرمان مرعش، كما بثت محطات التلفزيون مشاهد تظهر عمال الإنقاذ يقومون بنقل السيدة إلى سيارة إسعاف.

رصد أصوات تحت أنقاض المباني المدمرة

وأشارت مصادر رسمية إلى أن فرق الإنقاذ رصدت صدور أصوات من تحت أنقاض المبنى، الذي تعرض للانهيار تماماً، لتبدأ على الفور عملية إنقاذ في سباق مع الزمن، تكللت بانتشال السيدة من تحت الأنقاض، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها الصحية.

حصيلة الضحايا تتجاوز 40 ألف قتيل

ورغم تلاشي الآمال بصورة كبيرة، في العثور على مزيد من الناجين، واصلت فرق البحث والإنقاذ جهودها الأربعاء، لليوم العاشر على التوالي، بحثاً عن ناجين محتملين، وانتشال جثث الضحايا الذين لقوا مصرعهم تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر، مع إعلان السلطات الرسمية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 40 ألف قتيل.

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بقلم محمود العيسوي