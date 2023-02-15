العثور على جثة قائد منتخب تركيا لكرة اليد وابنه تحت أنقاض منزله.. «صور»

لقى جمال كوتاهيا، قائد المنتخب التركي لكرة اليد، حتفه بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الجزء الجنوبي من تركيا وسوريا المجاورة، حيث ذكر الاتحاد الدولي لكرة اليد، نقلا عن الاتحاد التركي لكرة اليد، إنه تم العثور على جثة كوتاهيا تحت أنقاض منزله المدمر في وسط ولاية أنطاكيا التركية، مع ابنه البالغ من العمر خمسة أعوام.

قاد المنتخب التركي لكرة اليد

يذكر أن كوتاهيا البالغ من العمر 32 عاما لعب مع فريق بلدية هاتاي متروبوليتان، وكان قائدا للمنتخب التركي لكرة اليد في الصالات والمنتخب التركي لكرة اليد الشاطئية.

وقال الاتحاد التركي لكرة اليد في بيان رسمي صدر عنه مساء أمس: «بحزن عميق علمنا بوفاة جمال كوتاهيا، قائد المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، وابنه جينار كوتاهيا، حيث عثر عليهما تحت أنقاض منزلهما الذي عاشا فيه بمدينة أنطاكيا».

وكان كوتاهيا بين العديد من الشخصيات الرياضية التي توفيت خلال زلزال يوم 6 فبراير، ووفقا للأرقام الصادرة اليوم أودى الزلزال بحياة 41 ألف شخص، ومازال الآلاف مفقودين في تركيا وسوريا.