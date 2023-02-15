المتحدث باسم «اليونيسف»: 7 ملايين طفل يعانون من آثار زلزال تركيا وسوريا

قال الدكتور محمد الحواري، المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف، إن 7 ملايين طفل أو يزيد متواجدون داخل الجنوب التركي والشمال السوري، ويعانون من آثار الزلزال.

الشمال السوري بحاجة ماسة للوصول للمياه النظيفة

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «أما المليونين والـ 440 ألف في الشمال السوري هم بحاجة ماسة للوصول للمياه النظيفة، وهو أمر ليس بالهين ولا بالسهل ولا يمكن الاستخفاف به، وأي انتشار أو تفشي لأي نوع من أنواع الأوبئة قد يكون فتاكا في ظل هذه الظروف».

وتابع: «الأمر الأهم الذي نسعى إليه جاهدين وبدأنا فيه من أول أيام المصاب، هو توفير الدعم النفسي اللازم والدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال، خصوصا أنهم عاشوا فترة طويلة من الحرب وأغلبهم ولدوا في فترة الحرب، ونشأوا على دمار مستمر بالإضافة إلى نزوحهم عدة مرات ولجوؤهم مرات أخرى، ومع هذه الفاجعة يحتاجون دعما نفسيا مهما جدا من خلال مراكزنا المنتشرة بالشمال السوري وشركائنا على الأرض».

مطالبة مالية من دول العالم لكي نستطيع المساندة في ترميم هذه المراكز التعليمية

واستطرد: «بدأنا في تقييم الأضرار اللاحقة بالمراكز التعليمية والمدارس، ونحن بصدد المطالبة المالية من دول العالم لكي نستطيع المساندة في ترميم هذه المراكز التعليمية لأنها مهمة لاستمرار حياتهم وسلامتهم النفسية».