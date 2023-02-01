علاء عابد يوقع كتابه «المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

وقع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، اليوم، بمعرض الكتاب، كتابه الجديد «المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية».

كتاب المواجهة الجنائية

وقدمت الإعلامية بسمة وهبة، كتاب المواجهة الجنائية للمستشار علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

ويناقش كتاب المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والدول العربية، والمكون من 269 صفحة، والمقصود بغسل الأموال والتمييز بينه وبين تمويل الإرهاب وأركان جريمة غسل الأموال، ومخاطر عمليات غسل الأموال، وطرق مكافحة غسل الأموال، وأطر التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال، ودور الاتفاقيات الدولية في ضبط واستيراد الأموال المغسولة، والالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية، واختصاصات الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال، وجريمة تمويل الإرهاب، والعلاقة بين جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الدولة في مكافحة تمويل الإرهاب.

توقيع كتاب المواجهة الجنائية

وجاء ذلك بحضور الوزير علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ ومساعد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والمستشار السياسي لرئيس الحزب، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، النائب علي سماحة، والنائب نادر الخبيري، والنائب خالد تامر طايع، والنائب عمرو كمال عضو مجلس الشيوخ، والمستشار طارق أبو زيد، والنائب حازم عويان، والنائب خالد عبد المولى، النائب محمد علي الكيال، النائب حسام المندوة، النائب طارق الطويل، النائب شحاتة أبو زيد، النائب حسام عاشور، النائب محمد رشاد البرتقالي، النائبة رحاب موسى، النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، النائبة آية فوزي فتي، النائب اللواء عماد الدرجلي، النائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب حسام العمدة، النائبة مي مازن، النائب إيهاب منصور، النائب ذكي عباس، النائبة آيات الحداد، النائب علاء قريطم، والنائب أمام منصور، النائبة سولاف درويش، النائب عمرو هندي، النائبة هند الزمر، النائب محمد جنيدي، النائب أسامة الأشموني، والمستشار معتز الخولي، وعدد كبير من السياسين والإعلاميين.