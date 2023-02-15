مدير «الكوارث التركية»: نشعر بهزة ارتدادية كل 10 دقائق منذ وقوع الزلزال

قال أورهان تتار، المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، إنَّ تركيا تعرضت لـ 3858 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال المدمر، الأسبوع الماضي، وأضاف: «شعر بهزة ارتدادية كل 10 دقائق منذ وقوع الزلزال».

المواطنون يريدون معرفة الأضرار التي لحقت بمنازلهم المنكوبة

وأضاف المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنَّ العديد من المواطنين يريدون معرفة الأضرار التي لحقت بمنازلهم المنكوبة، ونأمل الانتهاء من تبعات الزلزال التي أصابت البلاد في أقرب وقت ممكن.

معالجة التوابع النفسية للأشخاص الناجين

وذكر المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، أنه يمكن الشعور بهزة ارتدادية كل 10 دقائق، كما سعت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى معالجة التوابع النفسية للأشخاص الناجين، خصوصًا الأطفال والسيدات من خلال إرسال فرق وأطباء نفسيين ومدرسين مرشدين لإعادة تأهيل هؤلاء المواطنين.

وسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار بشكل دائم ومستمر

وأكد المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، أن وسائل الإعلام يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار بشكل دائم ومستمر، لافتًا إلى أن الجميع يرغب في مساعدة تركيا ورفع أطنان الركام بالأماكن المنكوبة وتنفيذ خطط إعمارها من جديد.