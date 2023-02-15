مجمع اللغة العربية يضيف كلمات جديدة للفصحى.. بينها «التباعد الاجتماعي»

أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، في بيان له، إضافة عددًا من الألفاظ والتراكيب إلى اللغة العربية الفصحى، في إطار مساعيه للتقريب بينها وبين العامية، وأوضح وجهتي النظر بين الاعتراض والإجازة كالتالي:

أحدث إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:

تَبَضَّع فلان: اشترى ما يلزمه من بضاعة. وجه الاعتراض: لعدم ورود الفعل في المعاجم العربية بهذا المعنى.

وجه الإجازة: هذا الفعل مشتق من الاسم: «البِضاعة» بمعنى «ما يُتَّجر فيه» و«ما حَمَّلْت آخر بيعه وإدارته» و«طائفة من مالك تبعثها للتجارة، ومنه جاء: (أبضعه البضاعةَ): أعطاه إياها، ولم يرد تبضَّع بهذا المعنى؛ بل ورد: يتبضَّع العَرَقُ: يسيل متقطِّعًا، وتبضَّع الشىءُ: سال، يقال: جبهته تبضَّع وتتبضَّع، أي تسيل عرقًا، وهي بهذا المعنى أقرب إلى: البضيع: العَرَق، والبَضيعُ: البحر، والبَضيعُ: الجزيرة في البحر، وهذه وسيلة من وسائل اللغة لاستيعاب المعاني الجديدة».

كما أجاز المجمع «التَّباعد الاجتماعيّ»، موضحا: مراعاة المسافة الآمنة بين أفراد المجتمع بعضهم عن بعض؛ لأسباب طبية، خشية انتقال العدوى.

وجه الاعتراض: لعدم ورود هذا التركيب في المعاجم العربية، أما وجه الإجازة فهو: يتألف التركيب من منعوت ونعت، وهو تركيب صحيح مبنًى، صحيح معنًى، مشيرا في بيان أن مقدِّم الموضوعين: الدكتور إبراهيم الدسوقي (الخبير بلجنة الألفاظ والأساليب)