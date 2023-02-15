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إصابة طالبة جامعية بعد سقوطها من قطار الصعيد في المنيا

كتب:

رجب آدم
04:02 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
حادث قطار- صورة أرشيفية

حادث قطار- صورة أرشيفية

أصيبت طالبة جامعية اليوم الأربعاء، عقب سقوطها من القطار في محطة قوص جنوب محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

بلاغ بالحادث 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بإصابة طالبة في جامعة خاصة إثر قفزها من القطار في دائرة المركز.

وبحسب مرفق إسعاف قنا بعد الفحص، تبين سيدة عمرها 21 عامًا، طالبة جامعية، تقيم في قرية المقربية بمركز قوص، وأثناء عودتها في قطار الركاب من مدينة قنا، سقطت من القطار أثناء تحركه من محطة قوص، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تحريات مباحث السكة الحديد في الواقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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