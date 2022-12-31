مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار في دشنا بقنا

لقي شاب مصرعه اليوم السبت، دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء مروره على مزلقان كوبري المركز في دشنا، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

مصرع شاب أسفل عجلات القطار

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب أسفل عجلات القطار على كوبري المركز في دشنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع حازم عبدالله حسین، 35 عامًا، مقيم بمنطقة صفارة في مدينة دشنا، صدمه القطار أثناء عبور مزلقان كوبري المركز، وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

انتظام حركة القطارات

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة.

وقال مصدر بالسكة الحديد، إن حركة القطارات لم تتأثر في الاتجاهين القبلي والبحري بالحادث.