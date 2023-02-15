العثور على جثة طفلة داخل ترعة في قوص بمحافظة قنا

عثر أهالي قرية المعري في قوص بمحافظة قنا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، على جثة طفلة داخل ترعة المعري، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف، بالعثور على جثة طفلة متغيبة داخل ترعة المعري في قوص، جنوب محافظة قنا.

وتبين بعد انتشال الجثة بمعرفة الأهالي والأجهزة المعنية، العثور على جثة الطفلة فاطمة أحمد زاهر حسن، 7 أعوام، في حالة غرق داخل ترعة المعري بقوص بعد تغيبها أمس.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، بواسطة سيارة إسعاف قنا.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

وتكثف مباحث قوص، جنوب محافظة قنا، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة الطفلة، لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.