سكرتير محافظ سوهاج: تنفيذ 75% محطة الصرف الصحي بقرية كوم العرب

قام اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، بجولة لعدد من المشروعات بقريتي «سلامون، وكوم العرب» بمركز طما، يرافقه هويدا الشافعي رئيس المركز، وكان على رأس تلك المشروعات محطة صرف صحي كوم العرب.

تطوير مدخل المرور

وبدأ السكرتير العام المساعد جولته بمتابعة أعمال تطوير طريق الشوادر، ثم محطة رفع صرف صحي قرية «سلامون»، كما تفقد محطة الصرف الصحي بقرية كوم العرب، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها 75%، ثم تفقد أعمال تطوير مدخل المرور، وأعمال رفع كفاءة طريق كوم العرب.

رفع كفاءة الطرق الداخلية ونواتج الحفر

وأكد عبد الجابر على أهمية رفع كفاءة الطرق الداخلية ونواتج الحفر بشوارع وطرق القرية، والاهتمام بأعمال الإنارة بالشوارع، وزراعة الأشجار على جانبي الترع التي تم تبطينها، وتمهيد وتطوير جميع الشوارع والطرق التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، لتسهيل الحركة المرورية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.