حظك اليوم الخميس برج العذراء عاطفيا ومهنيا.. تبدأ صفحة جديدة

يغلب على مولود برج العذراء طابع السكوت في العديد من المواقف فهو لا يحب الاختلاط بالناس كثيرا ويفضل الجلوس وحده وتخصيص وقت يومي لكي يجلس مع نفسه يراجع نفسه في العديد من الأمور ويفكر فيما يجب أن يفعل أو يقدم للآخرين، وهو شخص مضحي يحب تقديم العون والمساعدة إذا طلب منه ذلك ورأى أحد في حاجة للدعم أو الأموال.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 16 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش الذي يمر به مولود برج العذراء اليوم فإن القمر يتواجد بمنزل الحب وهو ما يمنحك سحرا وطاقة عاطفية لا حدود لها، كما يدفعك ذلك للاقتراب ممن تحب، وتشعر بالحماس وتنعكس طاقتك على من حولك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بطاقة إيجابية، كما يعدك الفلك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.