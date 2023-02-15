رئيس «نقل النواب» يقترح على السفير الياباني دراسة إنشاء مركز عالمي لتصنيع القطارات في مصر

استقبل النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، السفير الياباني لدى مصر «أوكا هيروشي»، والوفد المرافق له اليوم، بمقر مجلس النواب بحضور النائب وحيد قرقر، وكيل أول لجنة النقل والمواصلات والنائب حمدي أبو خشيم، عضو اللجنة لبحث أوجه التعاون في مجال الطرق ومترو الأنفاق، ومدى إمكانية التعاون في كل أوجه النقل السككي وقطاع النقل البحري، مقترحا عليه دراسة إنشاء مركز استراتيجي عالمي لصناعة القطارات والسفن في مصر.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وفي مستهل اللقاء رحب النائب علاء عابد بالسفير الياباني والوفد المرافق له في البرلمان المصري، مؤكدا العلاقات التاريخية بين البلدين، وتأثيرها على الاحترام المتبادل بين الشعبين، موضحا أن دوله اليابان لها تاريخ عريق مع جمهورية مصر العربية، التي تحمل حضارة 7000 سنة.

وأضاف علاء عابد، أن اللجنه تدعم جميع الاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع الدول الصديقة ذات الأهداف النبيلة، وفي مقدمتها دوله اليابان.

القطاعات الزراعية والصناعية

أكد عابد، أن الدولة المصرية حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد طفرة تنموية وحضارية غير مسبوقة في كل القطاعات الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، خاصة قطاع النقل والمواصلات، والآن أصبح لدينا شبكة طرق عالمية، وهذا يعود لحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية، فلا يوجد تنمية حقيقية بدون شبكة طرق ومنظومة نقل حديثة وقادرة على تحقيق هذا الهدف.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الاستثمار والتنمية الشاملة مرتبطة بصورة مباشرة بتوفير بيئة مناسبة، وأن أولى خطوات هذه البيئة هي وجود شبكة طرق متطورة، لهذا كان حرص الرئيس على الاهتمام بالطرق والكباري ومنظومة النقل بشكل عام، ما ساهم بقوة في تحقق الهدف المنشود.

مركز عالمي استراتيجي لتصنيع القطارات

واقترح أن تدرس دولة اليابان الصديقة، إنشاء مركز عالمي استراتيجي لتصنيع القطارات والسفن داخل مصر، ليكون مركز للتوزيع على الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أن موقع مصر الاستراتيجي يساعدها أن تكون مركزًا للتجارة العالمية فى الشرق الأوسط.

كما أكد النائبين وحيد قرقر، وحمدي عبد الوهاب، على عمق الروابط بين الشعبين المصري والياباني، متطلعين إلى مزيد من الاستثمارات فى المجالات الصناعية والسياحية، مع تأكيد ضرورة التعاون في مجال بناء السفن.

وأعرب سفير اليابان عن سعادته لعقد هذا اللقاء الذي يعتبر أول لقاء له مع جهة تشريعية، وأبدى إعجابه الشديد بما تشهده مصر من تطور في كل المجالات خاصة مجال النقل، الذي شهد شبكة طرق كبيرة متطورة، وتطلعه إلى أن يكون لشبكة الطرق الجديدة تأثير إيجابي كبير على أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وألمح إلى أن هذا التطور في مجال الطرق، شجع المستثمر الياباني على انشاء مصنع مكونات السيارات للتصدير في محافظة الفيوم البعيدة عن المواني البحرية، لما تقدمه شبكة الطرق الجديدة من تيسيرات في هذا المجال.

ولفت إلى قدم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين في مجال النقل، مستشهدا بمشاركة اليابان بإنشاء كوبري السلام أعلى قناة السويس، الذي تم افتتاحه مع بداية الألفية الجديدة، بالإضافة إلى توريد عدد من عربات الترام والمترو العاملة على الخطوط المصرية، وأثنى على التعاون الجيد والمثمر بين مؤسسة جايكا اليابانية والحكومة المصرية، الذي جرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الصديقة للبيئة.

كما أكد السفير، أن المشروعات التنموية التي تمت في مصر، شجعت المستثمر الياباني على إنشاء ميناء مخصص للسيارات فى منطقة شرق بورسعيد، ومن المفترض الانتهاء منه في يونيو المقبل، معربًا عن أمله فى التوسع في الاستثمارات اليابانية في مصر، خاصة بعد الزيارة التى يجريها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة اليابان حاليًا.

كما تطلع إلى دعم المؤسسة التشريعية المصرية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تتم بين الحكومتين المصرية واليابانية، بما يدعم الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية التي تحتاجها الحكومة المصرية بمشاركة الحكومة اليابانية، وعلى رأس تلك المشروعات، المراحل المختلفة لمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة.

وطلب الدعم لعودة حركة الطيران المباشرة بين مصر واليابان، لمزيد من المشاركة اليابانية فى السياحة المصرية، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.