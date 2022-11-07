وزير النقل: القطار الكهربائي السريع خطوة هامة في وسائل المواصلات بمصر

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن العمل متواصل على قدم وساق لتنفيذ الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة- العلمين- مطروح- الفيوم»، لافتا إلى أن المشروع خطوة كبيرة وهامة في وسائل المواصلات في مصر، ويتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالية، إذ يعمل المشروع على توفير الوقود، ويقدم خدمات مميزة للمسافرين.

القطار الكهربائي السريع ملحمة كبيرة وعظيمة

وأكد وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع القطار الكهربائي السريع، يمثل ملحمة كبيرة وعظيمة على أرض مصر، وأن الخط الأول يشمل 22 محطة، آمنة وعصرية وصديقة للبيئة، وأن الوزارة لديها توجهات من القيادة السياسية، بالتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

ولفت إلى مشروع القطار الكهربائي يساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت.

مشروع القطار الكهربائي السريع وفر الآلاف من فرص العمل

وأوضح وزير النقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع ساهم في توفير الألاف من فرص العمل، مؤكدا أن خطوط القطار الكهربائي ستكون بطول 2000 كم، وستغطي أنحاء الجمهورية، وبجانب شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.

جائحة كورونا لم تؤثر على تنفيذ القطار الكهربائي السريع

وشدد الوزير، على أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وأن هناك تعليمات مشددة بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير جميع مناطق المشروع، علاوة على تعقيم المعدات المستخدمة في تنفيذ المشروع، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين الفنيين والمهندسين.