إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة 2 كابينة وسيارة ربع نقل علي الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة 2 كابينة وسيارة ربع نقل علي الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

محافظ كفر الشيخ يطمئن على المصابين في الحادث

ومن جانبه، توجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، إلى مستشفى بلطيم المركزي، للاطمئنان على الحالات الـ6 الذين تم حجزهم بالمستشفى، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

ووجّه المحافظ، بتقديم كافة الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، داعياً الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.