حالة الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة في القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد صباحا، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويكون هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

حالة الطقس غدا الخميس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع سقوط أمطار ضعيفة إلى خفيفة بنسبة 20% على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقناة السويس، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى: 17 درجة للعظمى و 9 درجات للصغرى.

- الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس: 17 درجة للعظمى و 9 درجات للصغرى.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: 16 درجة للعظمى و 6 درجات للصغرى.

- السواحل الشمالية الشرقية: 17 درجة للعظمى و 10 درجات للصغرى.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 20 درجة للعظمى و 12 درجة للصغرى.

- شمال الصعيد: 18 درجة للعظمى و 5 درجات للصغرى.

- جنوب الصعيد: 21 درجو للعظمى و 8 درجات للصغرى.