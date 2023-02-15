محافظ المنوفية يُحفز لاعبي شبين الرياضي قبل مواجهة طنطا: عاوزكم أسد في الملعب

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مباراة كرة القدم بين فريقى جمهورية شبين وطنطا والمقام على ملعب نادي جمهورية شبين الرياضي، ضمن مباريات الدوري الممتاز القسم الثاني (ب)، بحضور نائبه محمد موسى، والنائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضي، والمحاسب فايز عريبى رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلسي إدارة نادى جمهورية شبين وطنطا.

محافظ المنوفية يصافح اللاعبين قبل المباراة

وقبل انطلاق المباراة، حرص محافظ المنوفية على مصافحة لاعبي الفريقين وحثهم على تحقيق الفوز والتحلي بالأخلاق الرياضية طوال المباراة، مشجعاً فريق جمهورية شبين مطالبهم بأن يكونوا أسود في الملعب، مؤكداً دعمه الكامل للفريق حتى نهاية الموسم منوهاً أنه سيتم صرف مكافآت للفريق حالة تحقيق الفوز والتأهل للدوري الممتاز، وانطلقت فعاليات المباراة في أجواء شتوية في تمام الساعة الثالثة مساءً وسط حضور جماهيرى الفريقين وهتافات ترحيب بمحافظ المنوفية لدعم لاعبى جمهورية شبين الرياضي.

المحافظ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالرياضة

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الشباب والرياضة كونه أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً حرصه على توفير سبل الدعم والرعاية للرياضيين من أبناء المحافظة باعتبارهم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها، مثمناً الدور الرائد لنادى جمهورية شبين الرياضي كأحد المنشآت الرياضية الهامة على أرض المحافظة في الاهتمام بالناشئين ودعم المواهب في كافة الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.

وعلى هامش المباراة التقى محافظ المنوفية برئيس مجلس إدارة نادى جمهورية شبين الرياضي، وتناول الطرفان عدداً من الموضوعات المتعلقة بالنشاط الرياضي بالمحافظة، وأكد المحافظ دعمه اللامحدود للشباب وكافة الأنشطة الرياضية بمراكز شباب المحافظة.