محافظ المنوفية: انتهاء 80% من مشروعات «حياة كريمة» بمركزي أشمون والشهداء

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للمشروع القومي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء ، للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم كونه مشروع القرن ، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسي ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية .

1333 مشروع حياة كريمة في المنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي عدد مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ 1333 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 80% ، شملت 879 مشروع بأشمون بنسبة تنفيذ 77% و 454 مشروع بالشهداء بنسبة تنفيذ 85%.وخلال الاجتماع ، تم استعراض نسب الإنجاز بكل قطاع على حدة ومنها قطاعات الكهرباء ، الصرف الصحي ، مياه الشرب ، الصحة ، مشروعات سكن كريم ، المجمعات الخدمية والزراعية ، فضلا عن متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات بقطاعات الصحة والشباب الرياضة والأبنية التعليمية ، ووجه المحافظ بالتنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات التي تم نهو الملاحظات بها.

توحيد الجهود للانتهاء من المرحلة الأولي لحياة كريمة

وأكد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، موجهاً بعقد اجتماع عاجل الأحد القادم لاستعراض موقف الأسواق والمواقف النموذجية الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز بها .