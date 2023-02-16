والد ضحية غدر شقيق زوجها بقليوب يروي تفاصيل صادمة: «كان طمعان في فلوسها»

«حرم أولادها الـ3 منها، وكان دائم الخلاف معها بسبب واقعة سرقة سابقة لمتعلقات المجني عليها، وكان يبحث معنا عليها منذ اختفائها، لتضليلنا وكاميرات المراقبة كشفته».. هكذا كشف مجدي عبدالخالق، والد إيمان ضحية غدر شقيق زوجها، حداد، الذي قتلها لسرقتها، وألقى الجثة في رشاح قرية أبو سنة بالقليوبية.

المتهم حمل جثة ضحية قليوب في شيكارة

وتحدث والد المجني عليها، ضحية غدر شقيق زوجها، لـ«الوطن» عن تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن المتهم قتل ابنته قبل الذهاب لعملها في الساعة السابعة صباح الخميس الماضي، وحملها في شيكارة وألقى بهافي برشاح قرية أبو سنة، وعاد ليبحث معنا عليها، وخلال تفريغ الكاميرات بالمنطقة كان يحاول تضليلنا ويثبط من عزيمتنا حتى ظهر وهو يخرج من المنزل بعد ساعة من ارتكاب الجريمة، وبحوزته متعلقات المجني عليه، ومع ظهور جثتها الأحد الماضي بالرشاح، جرى إبلاغ الشرطة وضيقت عليه الخناق فاعترف أنه قتلها، وأرشد عن المسروقات الذهبية الخاصة بها التي استولى عليها.

المجني عليها محبوبة من الجميع

وأوضح الأب المكلوم أن المتهم حرم المجني عليها من أولادها الـ3، مؤكدا أن ابنته كانت تتمتع بسمعة طيبة، وكانت موظفة أمن بأحد المستشفيات بقليوب، ومتزوجة من 16 عاما، والكل في المنطقة يحبها، وخدماتها كانت للجميع دون أي مقابل، كما أنها كانت طيلة حياتها في حالها وتكرسها لعملها وأولادها.

وروى الأب أن المتهم كان قد سرقها من قبل، أموالا وقرطا ذهبيا، وجرى حل المشكلة بينهما بشكل ودي، لافتا إلى أن المتهم كان طامعا فيها لأنه يريد الزواج بعد أن جرى عقد قرانه من فترة قريبة، فتعقبها فور خروجها صباحًا للعمل أسفل العقار، وقتلها ووضعها داخل جوال وحملها داخل سيارة نقل بحجة أنه ينقل في السيارة عفشا خاصا بزواجه، وحمل جثمانها وألقاه في رشاح أبو سنة.

تفاصيل قتل ضحية غدر شقيق زوجها بقليوب

وكان العشرات من أهالي قليوب قد شيعوا جثمان المجني عليها ضحية شقيق زوجها، بغرض الاستيلاء علي مصوغاتها، وألقى الجثة في إحدى الترع بقرية أبو سنة في قليوب، مركز قليوب، وجرى دفن الجثة بعد تصريح الجهات المعنية بالتحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاه.

كان اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد سامي مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة داخل شيكارة ملقاة برشاح قرية أبوسنة، دائرة قسم شرطة قليوب.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، تخلص شخص يدعى «حسن. ك»، حداد، من زوجة شقيقه، تدعى «إيمان. م»، لسرقة مشغولاتها الذهبية لمروره بضائقة مالية؛ إذ كان يستعد لإتمام زفافه فقتلها واستولى على مصوغاتها الذهبية والهاتف المحمول، وتخلص من الجثة بوضعها داخل شيكارة وألقاها برشاح قرية أبو سنة، دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد حسام أمين، والرائد محمود هشام معاوني المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات مشغولات ذهبية وهاتف محمول

أوضح عماد قزامل المحامي ل "الوطن" أن الواقعة جريمة قتل مكتملة الأركان واقترنت بسرقة واخفاء الجثة وتوجيه التهمه فيها هي القتل العمد ويتوافر فيها ركن سبق الاصرار والترصد وبناء عليه فالمتهم يواجه عقوبة الإعدام شنقا نتيجة ارتكابه الجريمة بالأدلة والوقائع المثبته والمشار إليها