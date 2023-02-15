قاتل زوجة شقيقه بالقليوبية يمثل الجريمة.. «سرق ذهبها لإتمام زفافه»

اصطحبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، المتهم بقتل زوجة شقيقه «إيمان. م» خنقا، لسرقة مشغولاتها الذهبية وإلقاء جثتها برشاح أبوسنة دائرة قسم شرطة قليوب، إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة، وإجراء المعاينة التصويرية، بحضور محقق وكيل نيابة قليوب.

تفاصيل قتل ضحية قليوب

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شيكارة ملقاة برشاح قرية أبوسنة، دائرة قسم شرطة قليوب.

تحريات مقتل ضحية قليوب

وكشفت التحريات بقيادة العقيد محمد سامي مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، والمقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، قيام شخص يدعى «حسن. ك» شاب عشريني، بالتخلص من زوجة شقيقه تدعى «إيمان» لسرقة مشغولاتها الذهبية، لمروره بضائقة مالية حيث كان يستعد لإتمام زفافه، فقام بالتسلل إلى شقتها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستولى على مصوغاتها الذهبية والهاتف المحمول، وتخلص من الجثة بوضعها داخل شيكارة وألقاها برشاح قرية «أبو سنة» دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عمرو نصر والرائد محمد حسام أمين، والرائد محمود هشام معاونو المباحث، من ضبط المتهم، ويدعى «حسن. ك»، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن المسروقات وهي مشغولات ذهبية وهاتف محمول.

وتحرر محضرا بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.