فريق الإنقاذ الصيني ينحني توديعا لضحايا زلزال تركيا.. لقطة مؤثرة «فيديو»

تداولت فيديوهات مؤثرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفريق البحث والإنقاذ الصيني، الذي يشارك في عمليات انتشال الضحايا من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، الأسبوع الماضي.

فريق الإنقاذ الصيني يضم 290 فردا

ونشرت صحيفة «يني شفق» التركية مقطع فيديو، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أظهر مراسم الوداع التي يقوم بها فريق الإنقاذ الصيني، حيث إن أفراد من الفريق الصيني يودعون الجثث التي يقومون بإخراجها من تحت الأنقاض، وينحنون أمامهم.

الانحناء احترامًا.. هكذا يودع الفريق الصيني جثث زلزال تركياhttps://t.co/Q5ZrtGBU0t pic.twitter.com/f3Ze63SQ0P — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 13, 2023

وذكرت الصحيفة أن الفريق الصيني يضم 290 فردا، ويتواجد في مدن كهرمان مرعش وملاطية وأديامان، ونقلت عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية قوله إن الفيديو صور لضحايا جرى انتشالهم من تحت أنقاض مجمع سكني انهار بسبب الزلزال في مدينة ملاطية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 35 ألف و418 قتيل، و105 آلاف و505 مصاب، فيما لاتزال فرق الإنقاذ من عدة دول تساعد المسعفين الأتراك، في استخرج ناجين من تحت حطام المباني المنهارة في مناطق متفرقة بتركيا.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن الحصيلة غير النهائية لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، في السادس من فبراير الجاري، ارتفعت إلى نحو 41 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب، فضلا عن آلاف المشردين في البلدين، بحسب ما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأربعاء.