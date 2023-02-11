حكاية مبنى لم يتأثر بالزلزال في كهرمان مرعش بتركيا.. حتى الزجاج لم ينكسر (صور)

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمبنى في مدينة كهرمان مرعش بتركيا، لم يتأثر بالزلازل المدمر الذي حدث الاثنين الماضي، إذ ظهر قائما سليما وسط حطام المباني الأخرى دون أن يتأثر بالهزات، ما أثار التساؤلات حول سبب عدم انهياره.

مبنى غرفة المهندسين المدنيين

المبنى الذي ظهر في الصورة، خاص بالمهندسين المدنيين في كهرمان مرعش بتركيا، إذ نشر رئيس مجلس إدارة غرفة المهندسين الكهربائيين في تركيا، ماهر أولوتاش، صورة للمبني وكتب عن سبب عدم انهيار المنزل، أنه:«يرجع إلى التأسيس السليم وصلابة المواد المستخدمة في البناء، ورغم الزلزال هناك مبان يمكنها الصمود بسبب البنية السليمة».

وأضاف أن عدم تأثر المباني بالزلزال يرجع إلى تطبيق الهندسة والعلم بشكل صحيح عن طريق تطبيق التكنولوجيا لصالح المواطنين، وذكر آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المبني ذلك بنيُ على معايير تقاوم الزلازل ما ظل مكانه، وكأن شيئا لم يحدث حتى الزجاج لم ينكسر.

وقام شخص بكتابة منشور على فيس بوك: «نحن كـبشر لدينا استهتار وما نهتم بمعايير السلامة، ودائما تكون العواقب وخيمة».

آخر تطورات زلزال سوريا وتركيا

وفي آخر تطورات زلزال سوريا وتركيا، ارتفعت حالات ضحايا الزلزال ووصلت إلى أكثر من 27 ألف شخص وإصابة أكثر من 80 ألف جريح، ويستمر عمال الإنقاذ في البحث عن المفقودين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن أكثر من 160 ألف شخص من عمال الإنقاذ في تركيا لمحاولة إنقاذ الأرواح والبحث عن المفقودين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.