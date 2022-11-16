محافظ القليوبية يتفقد مشروع الصرف الصحي بسنديون.. تكلفته 212 مليون جنيه

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدن بنها وقليوب وشبرا الخيمة، حرصه على متابعة كافة المشروعات على مستوى المحافظة لتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة لسرعة نهو الأعمال للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير محيط محكمة الأسرة ببنها

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد محيط محكمة الأسرة بمدينة بنها، حيث وجه بوضع طبقة سن بشارع عبد الواحد المتفرع من شارع 8 بجوار محكمة الأسرة، وذلك تمهيدا لأعمال الرصف وذلك بعد الانتهاء من شبكة المرافق بالشارع، كما تابع أعمال مشروع صرف صحي سنديون بمركز ومدينه قليوب بطاقة 19500م3/يوم بتكلفة 212 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2023.

تطوير محيط قصر محمد علي بشبرا

كما تفقد «الهجان»، منطقة محيط قصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة، موجها باستكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي من الناحية الشرقية للقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال دهان المباني المطلة على قصر محمد علي من الناحية الغربية ومتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى، والاهتمام بتقليم الأشجار والزراعات والنخيل التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.

ووجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح مطلقا بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى وعدم السماح بأي إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش، بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية؛ لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور.