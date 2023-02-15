رئيس «الدراسات العربية بمركز الأهرام»: العلاقات المصرية السعودية استراتيجية

تحدث الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات، عن قوة العلاقات المصرية السعودية.

مصر تظل قوية

وقال «عز العرب»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، إن العلاقات المصرية السعودية علاقات استراتيجية لكلا الطرفين، مضيفا: «مصر تظل قوية بوجود السعودية، والسعودية تبقى راسخة بوجود مصر قوية وفاعلة».

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف: «ربما يحصل من حين لآخر اختلافات في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية، والرؤى لكيفية التعامل معها، هذا لا يؤثر على البعد الاستراتيجي».

وتابع: «عندما نتابع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، حينما أشار إلى أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن محيطها الإقليمي».

قيادة مصر السياسية

وأردف: «لأن رؤية قيادة مصر السياسية أنها تعيش في وسط منطقة شديدة الاضطراب، ما يجعل من الصعب أن تنعزل أي دولة على داخلها، وهناك تأكيد على الدور الذي لعبته دول الخليج، وأعني بها السعودية والإمارات والكويت في دعم مصر في لحظات مصيرية».