الرئيس التونسي يجري تعديلا جزئيا على الحكومة: نعمل لتحقيق أهداف الشعب

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديلا جزئيا على الحكومة، شملت محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا للسيد فتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للزراعة خلفا لمحمود إلياس حمزة.

وقال ‏سعيد، إن 90% لم يشاركوا في تصويت بالجولة الثانية من انتخابات البرلمان لأن مجلس نواب الشعب بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا.

وأوضح سعيد، أن نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات برلمان تونس تؤكد أن التونسيين لم تعد لديهم ثقة في البرلمان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

262 مرشحا تنافسوا في الجولة الثانية من انتخابات برلمان تونس

وتنافس في الجولة الثانية من انتخابات برلمان تونس، 262 مرشحا على 131 مقعدا من أصل 161.

وفي تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية، في أعقاب إعلان «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات برلمان تونس، التي شهدتها البلاد، أمس الأول الأحد، أشار سعيد إلى أن سبب العزوف في المرحلتين الأولى والثانية يعود إلى أن مجلس نواب الشعب خلال العقد الماضي كان مؤسسة عبثت بالدولة.

وشدد سعيد، على التمسك بالدولة ومؤسساتها، مضيفا، خلال لقاء برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الحكومة بـ«القصبة»، أن البلاد ليست «ضيعة» يرتع فيها من يشاء كما يشاء.

وقال سعيد، إن هناك من سيعلق بطريقته، لكن ذلك لا يثير إلا الازدراء والاحتقار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح سعيد:«سيتحمل هؤلاء مسؤولية خيانتهم لتونس»، مشيرا، إلى مواصلة العمل على تحقيق أهداف الشعب بالعيش كريما.

وفي وقت سابق، قال «الهيئة العليا المستقلة»، إن نسبة المشاركة في التصويت في الجولة الثانية من انتخابات البرلمان، بلغت 11.4% فقط، موضحة، أن 895 ألف و 2 ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين.

%11.22 نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى التي جرت في 17 ديسمبر الماضي 11.22%.