نتيجة كلية الصناعة والطاقة بالجامعة التكنولوجية بأسيوط بالرقم القومي

اعتمد الدكتور جمال تاج عبدالجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 للفرقة الأولى بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ببرامجها الأربعة.

مواعيد التظلمات

وقال الدكتور جمال تاج، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، في تصريحات له إنه جرى فتح باب التظلمات لنتيجة الفصل الدراسي الأول لمدة خمسة عشر يومًا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 15 / 2 /2023، وحتى يوم الأربعاء القادم الموافق 1/ 3/ 2023.

للحصول علي نتيجة البرامج المختلفة بالرقم القومي من خلال الروابط التالية:.

- برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي هنا.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات هنا .

- برنامج تكنولوجيا شبكات النقل والتوزيع الكهربائية هنا.

- برنامج تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية هنا.

مشاركة طالب بمنتخب الشباب

وفي سياق آخر هنأ الدكتور جمال تاج عبدالجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية الطالب يوسف شعبان مظهر الطالب بكلية تكنولوجيا الطاقة والصناعة؛ لاختياره ضمن قائمة منتخب مصر للشباب تحت سن 20 عام، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستبدأ 18 فبراير الجاري وتستمر حتى 12 مارس المقبل.