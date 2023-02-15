أمين عام «الناتو»: أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف بعد انتهاء أزمتها مع روسيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا ستصبح حليفا للناتو بعد انتهاء أزمتها مع روسيا، والطريقة الوحيدة لضمان إمكانية تحرك أوكرانيا نحو توثيق التعاون الأوروبي الأطلسي هو ضمان أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة.

وأضاف ستولتنبرج، بحسب وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، اليوم الأربعاء، موقف الناتو بشأن أوكرانيا لم يتغير، وسبق وأن أكدنا عدة مرات أن أوكرانيا سوف تصبح عضوة بالحلف، ولكن يجب أن ينصب التركيز الآن على ضمان انتصارها في الحرب.

ترحيب برئيس وزراء السويد

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تليجرام: «أرحب برئيس وزراء السويد أولف كريسترسون في أوكرانيا.. تقف أوكرانيا والسويد معا في الدفاع عن الإنسانية والحرية وأوروبا.. معا سننتصر».

وكان رئيس الوزراء السويدي قد وصل إلى أوكرانيا في وقت سابق اليوم، والتقي زيلينسكي، فيما كانت الحكومة السويدية قد سمحت في أواخر شهر يناير الماضي لشركة «سفينسكا كرافتنات» المملوكة للدولة لصناعة شبكات الطاقة السويدية، بنقل المعدات اللازمة إلى أوكرانيا لاستعادة نظام الطاقة في البلاد.

كما صرح وزير الدفاع السويدي بال جونسون منذ ثلاثة أسابيع، بأن بلاده تدرس إرسال 122 دبابة من طراز ستريدسفاجن، وجرى تحديثها من طراز ليبورد تو إيه فايف إلى أوكرانيا.

عمليات تخريبية موسعة

ومن جهته، أعلن مركز الاتصالات الاجتماعية بجهاز الأمن الفيدرالي، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن الجهاز احتجز مواطنا أوكرانيا يتهم بأنه قام بطلب من جهاز الأمن الأوكراني بتنفيذ عمليتين تخريبيتين في مرافق البنية التحتية لسكة حديد موسكو.

محتجز في العاصمة الروسية

وأضاف أن المحتجز أثناء وجوده في منطقة العاصمة الروسية أضرم بأمر من مرشده بجهاز الأمن الأوكراني النار في خزانتين للإشارات والحجب التلقائي لسكة حديد موسكو، موضحا أنه أثناء عملية احتجازه تمت مصادرة وسائل اتصال ووسائط إلكترونية تحتوي على تقارير مصورة وفيديو، بالإضافة إلى مراسلات مع مرشده بجهاز الأمن الأوكراني.

ولفت المركز إلى أن المحتجز جرى تجنيده من قبل جهاز الأمن الأوكراني بمشاركة الاستخبارات البولندية واللاتفية، وجاء إلى روسيا من لاتفيا كلاجئ.