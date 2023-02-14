وزير الدفاع الأمريكي: أتوقع هجوم أوكراني على روسيا الربيع المقبل

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن روسيا الاتحادية خسرت في أوكرانيا استراتيجيا وتكتيكيا، مؤكدا استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لكييف؛ رافضا التقارير التي صدرت في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية؛ بأن هناك احتمالية لتقليل الدعم المقدم من قبل أمريكا إلى أوكرانيا.

هجوم مضاد متوقع من أوكرانيا في الربيع المقبل

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال كلمة نقلتها قناة «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن تقوم أوكرانيا بهجوم مضاد في الربيع المقبل، الذي سيكون بعد مرور عام على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022.

عقوبات متبادلة بين الغرب ورسيا

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا على روسيا ومنعتها من استيراد الأسلحة واستخدام النظام العالمي للبنوك سويفت كود من أجل تقويض حركة موسكو التي ردت بقطع النفط عن الدول الغربية في محاولة للضغط لمنع وجود العقوبات التي أرقت روسيا التي عملت على تغيير قادة الجيش لديها من أجل مواجهة أوكرانيا.