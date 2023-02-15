سياسي أمريكي لقناة القاهرة الإخبارية: أوكرانيا الخاسر الأول من استمرار الأزمة مع روسيا

قال عضو التحالف الأمريكي لدعم الديمقراطية، الدكتور أشلي أنصارا، إنّ اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي جاء بسبب الحشد الروسي، وأرجع أسباب الاجتماع إلى فشل الناتو والحكومة الأمريكية خلال العام الماضي في إيجاد حلٍ للأزمة «الأوكرانية - الروسية»، موضحا أنّ أوكرانيا الخاسر الأول من استمرار الأزمة لأنها وقعت في فخ محاولة إثبات الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قادرة على ردع الاعتداء الروسي على أوروبا، وبين محاولة الدول الأوروبية الاستغناء عن الغاز الروسي.

انتهاء الأزمة «الروسية - الأوكرانية» بعد عام من الآن

وتوقع عضو التحالف الأمريكي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، انتهاء الأزمة «الروسية - الأوكرانية» بعد عام من الآن، لأن أوكرانيا تمزقت وستخسر الحرب من الناحية العسكرية، كما أنّ روسيا ستخسر من الناحية السياسية وتنتصر من الناحية الاقتصادية.

وعن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا، ذكر «أنصارا» أنّ جميع العقوبات لم تُؤثر على قيمة العملة وتسعى «موسكو»، مع دول أخرى إلى إصدار عملة جديدة غير الدولار.

فيما أكد الدكتور عزت إبراهيم، الكاتب الصحفي، أنّ اجتماع حلف شمال الأطلسي «الناتو» مهم لأنه يرسم الخطوط العريضة خلال الفترة المقبلة في دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا.

تراجع مخزون الذخيرة في أوكرانيا

وأوضح «إبراهيم»، خلال مداخلة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ مخزون الذخيرة خلال الأسابيع الأخيرة تراجع بسرعة في أوكرانيا خصوصًا أسلحة الدفاع الجوي، واجتماع «الناتو» هدفه وضع خطة لتقوية تلك الدفاعات الأوكرانية التي أُنهكت خلال العام الماضي وتوفير بدائل للذخيرة على المدي القصير، بعد أن أصبحت مخزونات الجيوش الغربية غير قادرة على ملاحقة ما يجري على أرض المعركة.

تقوية الجوانب الدفاعية لحلف شمال الأطلسي

وأكد، أن الأزمة «الروسية - الأوكرانية» انعكست على الأمن الأوروبي وفرضت واقعًا جديدًا، إذ تعاونت الدول الأوروبية عسكريًا وهو ما نجده اليوم بإطلاق مبادرات جديدة لتقوية الجوانب الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وإعادة تصنيع أسلحة جديدة، لافتًا إلى أنّ أوروبا تريد أن تظهر موحدة لمواجهة روسيا، خاصة بعد الأنباء التي نشرتها صحف غربية عن هجوم روسي وشيك خلال الأيام المقبلة.