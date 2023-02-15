فؤاد السنيورة لـ قناة القاهرة الإخبارية: أصحاب مصالح يفجرون الوضع في لبنان

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن هناك أشخاصا لديهم مصالح في تفجير الوضع اللبناني، «أرى أن من هم وراء هذا الوضع الذي أصبحنا فيه حريصون على استمرار الأمور دون أن نصل للمتسبب في التفجير، ولكن الأمور لم تكن لتستمر دون رد فعل من المواطنين».

لبنان والطائفية

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «هناك مشكلة ما يسمى بـ استتباع القضاء في لبنان، كما يوجد ميل من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية لاستتباع الإدارة اللبنانية، واستتباع الدولة اللبنانية، وبالتالي إلغاء الدولة لما يسمى سلطة الدويلة التي يمثلها حزب الله».

تردي أحوال الدولة

وتابع: «ما نحن فيه هو ما عاناه لبنان على مدى هذه السنوات، مما يسمى بتردي الأحوال بالنسبة للدولة من جهة، وبالنسبة للقضاء من جهة أخرى، ونرى أن القضاء الآن غير قادر على اتخاذ أي قرار لأن القضاة أصبح قسم منهم مربوطا بإملاءات من خارج القضاء من قبل الأحزاب السياسية والطائفية والمذهبية تسيطر عليهم، والمسيطر الأساسي حزب الله، بما يمثله السلاح الذي يستعمله أكثر من مرة في لبنان، وأيضا بكونه الفريق الحديدي بالمقارنة مع الفرقاء الآخرين الذين هم مشرذمون، وبالتالي قدرتهم على الفرض أقل بكثير من قدرة حزب الله».

واستطرد فؤاد السنيورة: «دائما في العالم منذ نشأة الدول العوامل تترافق العوامل الاقتصادية وتتلازم مع العوامل السياسية، ويؤثر إحداهما على الآخر، فلا يمكن عزل السياسة عن الاقتصاد».