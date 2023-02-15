كبير الأثريين: أوروبا استلهمت الاحتفال باليوم العالمي للحب من الفراعنة

أكد الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن الفراعنة كانوا يحتفلوا بعيد الحب، لافتًا إلى أنهم كانوا يطلقون عليه «عيد العناق الجميل»، وأوروبا اقتبست منه اليوم العالمي للحب.

المصريون دائمًا يربطوا أعيادهم بالأكلات

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المصريون دائمًا يربطوا أعيادهم بالأكلات، لذلك سموا هذا العيد بعيد الوليمة.

وأشار إلى أنهم وجدوا بردية عام 1889 في اللاهون بالفيوم، توجد فيها 35 وصفة ابتكرها الفراعنة لمواجهة المعاناة التي تعاني منها المرأة، شاملة اختبارات الحمل في الأسابيع الأولى، باستخدام القمح والشعير، وكانوا يستخدموا عصير البطيخ ولبن امرأة أنجبت للكشف عن الحمل لدى النساء، حيث لو تقيأت المرأة فإنها حامل، وإن لم تتقيأ وأصيبت بانتفاخ، فمعنى ذلك أن حملها كاذب.

وأكد أن الفراعنة كانوا متقدمين في الطب، وتمكنوا من إجراء عمليات الإجهاض، مشيرًا إلى أنهم ابتكروا كرسي الولادة الموجود الآن، بالإضافة لتخصيص غرف في المعابد لولادة المرأة، تقيم فيها قبل الولادة بأسبوعين، وتضع مكياج مخصوص للولادة، وترتدي باروكة مخصصة لذلك.

السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.