كبير الأثريين: «الفراعنة سبقوا العالم في الاحتفال بعيد الحب»

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن 70% من العامية المصرية أصلها من اللغة المصرية القديمة، فكلمة «مراتي» جاءت من كلمة «مِر» وتعني المحبوبة، مشيرا إلى أن المصريين القدماء سبقوا الدنيا كلها وكانوا يحتفلون بالحب قبل ظهور ما يسمى عيد الحب.

يجوز للمرأة في مصر القديمة بخطبة الرجل

وأضاف الدكتور مجدي شاكر، في حوار ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المصريين القدماء كان عندهم عيد أشبه بـ عيد الحب اسمه «عيد العناق الجميل»، كما أنه كان يجوز للمرأة في مصر القديمة أن تخطب الرجل والمصري القديم كان يعبر عن حبه للمرأة بنقوش على المعابد.

وأوضح الدكتور مجدي شاكر، أن علاقة الحب في زمان المصريين القدماء لم تكن علاقة بين الذكر والأنثى فقط والحب كان يبدأ مبكرا من حب الوطن والأرض، مؤكدا أن المرأة في مصر كانت دافعة وتصور في الآثار وهي تحتضن الرجل وكأنها قمة الرومانسية وتدعم الرجل في السعي.

3 معان لاسم مصر

أوضح أن اسم كلمة مصر لها ثلاثة معان، وهي الأرض السمراء وأرض الحب والأرضين، ومن ثم معظم أسماء مصر كانت لها علاقة بالأرض، وفكرة ارتباط المصري القديم بالأرض والإله كانت قمة الحب، وعندما استقرت الأمور كلها بالنسبة له بدأ في أن يحب المرأة.