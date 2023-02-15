الفنان حلمي عبد الباقي عن أغنية «ظلموك يا غالي»: ستقدم للجمهور بشكل مميز

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، كواليس أغنيته الجديدة «ظلموك يا غالي» التي انتهى من تسجيلها مؤخرًا تمهيدًا لطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الأيام القليلة المُقبلة.

انشغالي بالعمل النقابي تسبب في تأخيرها

وأوضح حلمي عبد الباقي، لـ«الوطن»، أنه يعمل على التحضير لأغنية «ظلموك يا غالي» قبل فترة، إلا أنّ انشغاله بالعمل النقابي تسبب في تأخير طرحها، موضحًا أنها في مرحلة المونتاج حاليًا، وستُقدم على طريقة الفيديو، إذ ستُعرض عبر قناة «مزيكا» وكذلك قناته على «يوتيوب».

الأغنية تتناول موضوعًا جديدًا

وأكد حلمي عبد الباقي، أنّ أغنية «ظلموك يا غالي» تحمل شيئًا جديدًا وموضوعًا مختلفًا، وستُقدم بشكلٍ مميز للجمهور، عما اعتاد عليه في الفترات الماضية، مُعربًا عن آماله بأن تنال إعجاب الجمهور فور طرحها.

تعرف على صُناع أغنية ظلموك يا غالي

يذكر أنّ أغنية «ظلموك يا غالي» لـ حلمي عبد الباقي، من كلمات زياد حسن، وألحان عمر عادل، وتوزيع أسامة سعيد.