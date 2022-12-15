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حلمي عبد الباقي يتعرض لوعكة صحية.. ويكشف لـ«الوطن» آخر تطوراتها

كتب:

ياسمين محمود وأحمد عبد الرحمن
07:06 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي

أعلن الفنان حلمي عبد الباقي، تعرضه لأزمة صحية شديدة، تمنعه من الرد على الهاتف قائلا: «يا جماعة أنا أسف لقلة ردي، لأني تعبان جدا، ولو أي حد عاوز أي حاجة يكلم الدكتور عاطف إمام أو أحمد راضي، ربنا يكفيكم شر المرض، خلو بالكم من الدور ده»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الحالة الصحية لحلمي عبد الباقي

وتواصلت «الوطن»، مع حلمي عبد الباقي، الذي أكد أنه تعرض لنزلة برد شديدة، ويطالب الجمهور بالدعاء له، أن يقوم بالسلامة، ويتم شفاءه على خير، وأنه يشكر كل من سأل عليه، فور إعلانه تعبه.

إعادة حلمي عبد الباقي توزيع أغنية  «وداع»

وفي سياق آخر، طرح الفنان حلمي عبدالباقي، منذ أيام، توزيعا جديدا لأغنية «وداع»، التي سبق طرحها ضمن فيلم «زمن الجدعان» عام 1991، بتوزيع جديد، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

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