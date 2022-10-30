حلمي عبد الباقي يطرح توزيعا جديدا لأغنية «وداع» بعد 31 عاما

طرح الفنان حلمي عبدالباقي، توزيعا جديدا لأغنية «وداع»، التي سبق طرحها ضمن فيلم «زمن الجدعان» عام 1991، بتوزيع جديد، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

حلمي عبد الباقي يكشف أسباب توزيعه للأغنيات

كان حلمي عبد الباقي كشف في تصريحات لـ«الوطن»، أسباب توزيعة للأغنيات مرة أخرى، قائلا: أنه يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا في فترة التسعينيات، وأنه يتبع نهج إعادة توزيع أغنياته القديمة منذ فترة؛ إذ سبق وطرح أغنية «يعني خلاص».

حلمي عبد الباقي يحضر اجتماع مطربي المهرجانات

وفي سياق آخر، كان حلمي عبد الباقي، حرص علي الحضور الاجتماع الذي تم تنظمية بنادي المهن التمثيلية، وذلك لوضع ضوابط عاجلة لمطربي المهرجانات، بحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمفكر مصطفي الفقي، ومصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، والناقد طارق الشناوي، والذي تقرر بعده بإيام السماح لمطربي المهرجان بالغناء ولكن بدون الفاظ مسيئة.

الجدير بالذكر، أن الفنان حلمي عبد الباقي، يعد من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الحالية، رفقة الدكتور عاطف إمام، ومنصور هندي، وعلاء عامر، وعدد آخر من الموسيقيين.