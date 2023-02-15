استشاري علاقات أسرية: المرأة المصرية حديدية بمعنى الكلمة

انتقد الدكتور عمرو شليل، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، فكرة إنجاب ذكر من أجل العزوة والسند، لافتًا إلى أن الذكر يمكن أن يكون عزوة وسند، والفتاة أيضًا يمكن أن تكون أفضل من 100 ذكر.

المرأة تمكنت من تولي مناصب مهمة

وأوضح «شليل» خلال لقائه مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc» أن المرأة تمكنت من تولي مناصب مهمة مثلما حدث في الفترة الأخيرة، لافتًا أنها وصلت لأعلى المراتب ووصلت لمنصب وزيرة وغيرها.

وتابع: «النهاردة المرأة اللي موجودة في مصر حديدية بمعنى الكلمة وأصبحت مطلعة وتطور من نفسها حتى لو هي امراءة بسيطة وغير مؤهلة».

ووصف استشاري العلاقات الأسرية المرأة المصرية بأنها امرأة عظيمة، استطاعت تحمل صعوبات ومشقات الحياة، معتبرًا أنها صلب المجتمع حاليًا.

السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.