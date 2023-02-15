برلمانية: «الوثائقية» إضافة قوية وتعيد التوازن للمشهد الإعلامي المصري والعربي

قالت ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن إطلاق الشركة المتحدة قناة «الوثائقية» خطوة مهمة، في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به الشركة فى مجال نشر الوعي والثقافة، والسعي نحو تنمية وعي المواطنين وتسجيل الأحداث، كما أنه سيسهم في مواجهة محاولات طمس الهوية العربية، وفوضى الانفتاح التكنولوجي، مؤكدة أن إطلاقها، سيعيد التوازن للمشهد الإعلامي المصري والعربي.

انطلاق قناة «الوثائقية»

وأضافت «الهريدي» في تصريح لـ«الوطن»، أن قناة «الوثائقية» ستكون إضافة مهمة وقوية للإعلام الوطني، كما أنها ستكون بمثابة إثبات على قدرة الإعلام المصري على التطوير والإبداع والريادة الكاملة، كما أنها سكتون بمثابة خطوة تأسيسية، كمصدر توثيقي يعتد به، ومرجعية في كل المجالات والتخصصات، وتمثل خطوة جديدة وجادة نحو الإعلام الشامل، مشيرة إلى أن الأفلام الوثائقية أصبحت حاضرة بكل المؤتمرات المهمة، ما يؤكد أهميتها في دعم وتوثيق الحقائق.

صناعة الأفلام الوثائقية

وتابعت عضو مجلس النواب، أن القناة جاءت في توقيتها المناسب، فالمواطن المصري أصبح يدرك أهمية الوعي للأفلام الوثائقية، في ظل مواصلة الدولة جهودها لتنفيذ خططها التنموية، وبناء الجمهورية الجديدة، فالأفلام الوثائقية تهدف إلى تصحيح المفاهيم والرد على بعض الأفلام السابقة المليئة بالعديد من المعلومات المغلوطة.