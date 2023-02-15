«الوثائقية» تنتج أفلاما مميزة عن أشخاص مؤثرة في التاريخ المصري

تبث قناة «الوثائقية»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة من الأفلام الوثائقية عن بعض الأشخاص المؤثرة بتاريخ المجتمع المصري، وأبرزها فيلما عن الراحل «صالح مرسي»، تناول تفاصيل الكاتب الكبير وبداياته الأدبية وأعماله السينمائية المتنوعة، كما يكشف تفاصيل خطابات يوسف إدريس، التي ما زال يحتفظ بها في أدراج مكتبه حتى الآن، وحقيقة لقب «رائد أدب الجاسوسية»، والقصص التي سطرها من وقائع حدثت بالفعل المخابرات العامة المصرية.

«الوثائقية» تنتج فيلم عن الراحل «صالح مرسي»

ونوهت القناة في بيان عنها، أنّ الفيلم يعرض كيف نسج مرسي حكايات في محبة الوطن في توقيت سياسي واجتماعي صعب، كان الجميع بحاجة خلاله إلى قدوة وبطل، فكتب «دموع في عيون وقحة»، و«رأفت الهجان» و«الصعود إلى الهاوية» و«الحفار».

وتابعت القناة، أنّ الفيلم يكشف تفاصيل كتابات «صالح مرسي»، ونجاح تلك الأعمال جماهيريًا، وحقيقة نشرها في حلقات مسلسلة بمجلة «المصور»، ثم تحولها إلى روايات ومسلسلات ما زال المشاهدون من مختلف الأجيال يلتفون حولها، وكيف كانت ردود الفعل على تلك الأعمال محليًا وعالميًا، كما يتطرق الفيلم إلى كتابته سير بعض الفنانات، مثل ليلى مراد وتحية كاريوكا.

«الوثائقية» تعلن إنتاجها لفيلم «فرقة رضا»

وأعلنت «الوثائقية» إنتاجها فيلما عن «فرقة رضا»، في إطار سعيها الأصيل إلى إبراز الهوية المصرية في تنوعها وثرائها الثقافي، ويتناول الفيلم تجربة إنشاء فرقة الفنان المصري محمود رضا، بوصفها أول فرقة للرقص والفنون الشعبية في المنطقة العربية.

ويستعرض الفيلم مسار رحلة محمود رضا في إنشاء فرقته، بدءا من اهتماماته الرياضية وتعلمه فنون الرقص والباليه مرورا بجولته رفقة إحدى الفرق الاستعراضية الأرجنتينية التي جابت أنحاء أوروبا، ولقائه الأديب الكبير يحيى حقي الذي أتاح له مشاركة الفنانة نعيمة عاكف في تقديم أوبريت يا ليل يا عين، من تأليف زكريا الحجاوي وإخراج زكي طليمات، ثم إنشاء الفرقة بجهد خاص ومساندة أسرية.

فيلم «أدهم الشرقاوي»

وأعلنت القناة إنتاج فيلم أدهم الشرقاوي، ويستعرض- بشكل تفصيلي- الروايتين المتناقضتين لسيرة أدهم الشرقاوي، الأولى هي الرواية الرسمية التي تطرقت إليها الصحافة في بداية عشرينيات القرن الماضي، والتي اعتبرت الشرقاوي مجرما شقيًا خارجا عن القانون، حيث يستعرض الفيلم الوثائقي حقائق ومفاجآت تكشف لأول مرة، وهو جزء من مهمة القناة التي ستروي من خلال أفلامها جانبًا مهمًا من التاريخ غير المطروق، وإكمال الحكاية التاريخية غير المروية بجهود بحثية، وأرشيفية ونوعية وفنية.

الفيلم الوثائقي «الريحاني» على جزءين

كما تعرض شاشة قناة «الوثائقية» المصرية، الفيلم الوثائقي «الريحاني» على جزءين، عن قصة حياة الفنان العبقري نجيب الريحاني، وفلسفته وتجاربه المُضحكة المبكية مع الحياة، والثروات التي أتلفها، وأسرار المسرح الكوميدي، ورحلاته الفنية إلى الخارج، ودوره في خدمة الوطن، والسينما التي أزعجته قبل أن تُكافئه بالخلود، فالجزء الأول من الفيلم يتناول ميلاد الريحاني ونشأته، وحياة الفقر التي عاشها في بدايات القرن العشرين، وتجاربه المسرحية في شارع عماد الدين بالقاهرة، وكواليس تعاونه مع الشاعر بديع خيري، والملحن سيد درويش، والراقصة بديعة مصابني، والمخرج عزيز عيد، والمعارك الفنية التي خاضها مع علي الكسار، ويوسف وهبي وآخرين.

والجزء الثاني من الفيلم يتناول موقف نجيب الريحاني المرتبك من فن السينما في بداية الأمر، وأزمات الديون التي تعرّض لها، واضطراره إلى تمثيل عدد من الأفلام غير الناجحة في ثلاثينات القرن العشرين.

فيلم وثائقي يتناول سيرة الكاتب الصحفي الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل

وأعلنت «الوثائقية»، أنّها تستعد لإنتاج فيلم وثائقي ضخم، يتناول سيرة الكاتب الصحفي الراحل، الأستاذ محمد حسنين هيكل، ويرصد أبرز محطات مسيرته الصحفية الطويلة، وأهم القضايا السياسية التي خاضها، والمواقف التي دافع عنها، وذلك بالتزامن مع مئوية ميلاده، التي تحل العام الحالي 2023، ويشارك في الفيلم الوثائقي عددا من كبار الكتاب، والصحفيين، والسياسيين، والدبلوماسيين المصريين والعرب والأجانب، وتُصَّور المقابلات الحصرية والمادة الأرشيفية التي يتناولها الفيلم داخل مصر، وبعض العواصم العربية والأجنبية.