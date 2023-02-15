المفكر السياسي مصطفى الفقي: «الوثائقية» ستشكل وعي الأجيال الجديدة

أعرب الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، عن سعادته بإطلاق القناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قريبا، قائلا إنّ بلدا بحجم مصر كان ينقصها قناة لتوثيق تاريخها الكبير الممتلئ بالأحداث المهمة، التي شكلت وجدان الوطن العربي خلال السنوات الماضية، وستساهم في خلق الوعي لدى الجيل الجديد.

الريادة الإعلامية في مصر

وأضاف الفقي لـ«الوطن»، أنّ مصر دائما كان لديها الريادة في مجال الإعلام، وهي قادرة على منافسة جميع القنوات الوثائقية في الوطن العربي، لأن لديها المواهب الكافية لتوثيق تاريخ مصر بصورة صحيحة وواضحة وكشف الحقائق التاريخية المهمة، مضيفا: «من صنع الإعلام في الوطن العربي هم الإعلاميون المصريون».

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أنّ هناك كثير من الموضوعات والمعاهدات والاتفاقيات المهمة في تاريخ مصر، التي يجب توثيقها، مثل خطبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الجامع الأزهر، وزيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى القدس، وحرب أكتوبر، قائلا إنّ مثل هذه القنوات تشكل الأحداث بصورة مباشرة وتضع المواطن أمام تاريخه، ويجب للجيل الجديد أن يعي ذلك جيدا.

أستاذ تاريخ: الأفلام الوثائقية مهمة لتنوير الشعوب العربية

من جانبه، قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنّ قرار إنشاء قناة مصرية ثوثق التاريخ المصري مهما للغاية، لرصد الحقائق التاريخية المهمة في تاريخ مصر وإنشاء مواد تاريخية تكون مرجعا للأجيال المقبلة والباحثين والمؤرخين.

وأضاف الدسوقي، لـ«الوطن»، أنّه يجب أن تعتمد القناة الوثائقية في عملها على الوثائقيات الحقيقية، عن طريق مساعدة المسؤولين لكشف الحقائق التاريخية لكسب مصداقية الجماهير، متابعا أنّ الأفلام الوثائقية مهمة لتنوير الشعب، بعد تعرض مصر لمحاولة تشويه من جماعة أهل الشر في الداخل والخارج، وإبراز جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في التصدي للجماعات الإرهابية.

إطلاق القناة الوثائقية رسميا في شهر مايو

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت تدشين قطاع الإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ البث التجريبي في شهر يناير 2023، ويتم إطلاقها رسميا في مايو 2023.