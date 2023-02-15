متحدث البترول لـ عزة مصطفى: هدفنا تغطية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض للخارج

قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الوزارة شهدت النسخة السادسة من المؤتمر السنوى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن المؤتمر منصة نعرض خلالها الانجازات التي وصلنا إليها أمام الشركات العالمية، التي جاءت لمعرفة الجهود المبذولة وحوافز الاستثمار المقبلة.

الهدف الأساسي لوزارة البترول

وأوضح عبد العزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الهدف الأساسي لوزارة البترول، هو تغطية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض للخارج، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال توقيع اتفاقيات عالمية وطرح مزايدات، في ظل وصول العديد من الشركات العالمية ورغبتها في التعاون مع مصر في ظل التطور التي تحققه في قطاع البترول.

تنمية الحقول المكتشفة

وأشار إلى أن المؤتمر شارك به مسؤولين ووزراء وشخصيات مهمة، وعلى هامشه التقى وزير البترول العديد من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية واستعرض الموقف مع الشركات التي تعمل في مصر وبرامجها الزمنية لتنمية الحقول المكتشفة، بالإضافة لتوقيع الاتفاققيات الخاصة بخفض الكربون والرقمنة والعمل على تعزيز سبل التنمية المستدامة، وتوقيع 5 بروتوكولات تعاون لاستكشاف البترول والبحث عنه.