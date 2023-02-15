وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع وفد شركة «باكسون» الأمريكية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالقاهرة ومدير شركة جوكو للاستشارات الفنية والهندسية حالياً، ووفد شركة باكسون الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيات خفض الانبعاثات والذي ضم «بلايك براسويل»، رئيس الشركة ونوشين بهرويان الرئيس التنفيذى.

وخلال المباحثات، أكد الملا أن مجالات خفض الانبعاثات والتقاط الكربون من المجالات الهامة التي أصبحت من أهم أولويات العمل البترولي، وتم الإعلان عن خارطة طريق في هذه المجالات خلال قمة المناخ COP27 والآن في مرحلة التنفيذ لما لها من مردود إيجابي في الحفاظ على البيئة توفير كميات من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى هناك شركات عملاقة تعمل على تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، ويتم ضخ استثمارات كبيرة في هذه المجالات.

وأضاف وزير البترول أن برامج عمل جاري تنفيذها لتحقيق مزيد من الاكتشافات، فضلاً عن جلب الغاز المكتشف من الدول المجاورة لاستغلال السعات القصوى لمصانع الاسالة كون مصر أصبحت مركز إقليمي لتداول ونقل الغاز، لافتاً إلى أن هناك تعاون وتكامل بين مصر والدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط وتم تحقيق خطوات ملموسة في هذا الشأن.

واستعرض وفد شركة باكسون الأمريكية مجالات عمل الشركة في الهندسة البيئية وأحدث التكنولوجيات التي تمتلكها الشركة في التقاط وتخزين الكربون واستخدامه، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من الغاز خفض الانبعاثات.

رغبة للشركات الأمريكية للاستثمار في مصر

مؤكدين على رغبة الشركة في الاستثمار بمصر في هذه المجالات في ظل الفرص الكبيرة التي تتمتع بها.

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بالوزارة.

اهتمام الشركات العالمية بالتواجد والحرص على المشاركة

وعلى جانب آخر استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيدة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة حيث أبدت إعجابها بالتنظيم الجيد لمؤتمر ومعرض إيجبس والذي يعكس اهتمام الشركات العالمية بالتواجد والحرص على المشاركة وعرض أحدث التكنولوجيات في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز.