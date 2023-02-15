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وزير البترول يزور جناح بتروتريد بمعرض إيجبس 2023

كتب:

مارينا رؤوف
04:32 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
وزير البترول خلال جولته التفقدية

وزير البترول خلال جولته التفقدية

تفقد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية جناح شركة بتروتريد بمعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» ضمن جولة الوزير التفقدية لأجنحة شركات البترول المشاركة بالمعرض لهذا العام، وكان في استقباله قيادات شركة بتروتريد.

وتستعرض الشركة بجناحها هذا العام، آخر مستجدات مشروع بتروتريد الرقمية، وهي الفروع المميكنة التي جرى نشرها بالمولات التجارية ومحطات الوقود، وهي تقدم للعميل كل خدمات الفروع طوال اليوم وطوال أيام الاسبوع، كما تم عرض خدمة الرد الصوتي التفاعلي، التي يمكن للعميل من خلالها تسجيل القراءة ودفع الفواتير.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.