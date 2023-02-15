وزير البترول يزور جناح بتروتريد بمعرض إيجبس 2023

تفقد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية جناح شركة بتروتريد بمعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» ضمن جولة الوزير التفقدية لأجنحة شركات البترول المشاركة بالمعرض لهذا العام، وكان في استقباله قيادات شركة بتروتريد.

وتستعرض الشركة بجناحها هذا العام، آخر مستجدات مشروع بتروتريد الرقمية، وهي الفروع المميكنة التي جرى نشرها بالمولات التجارية ومحطات الوقود، وهي تقدم للعميل كل خدمات الفروع طوال اليوم وطوال أيام الاسبوع، كما تم عرض خدمة الرد الصوتي التفاعلي، التي يمكن للعميل من خلالها تسجيل القراءة ودفع الفواتير.