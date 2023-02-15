حكاية مقتل تاجر السيدة زينب على يد 4 جزارين بأبو زعبل.. السر في المليون جنيه

خطة محكمة، وضعها المتهم الرئيسي، لقتل صديقه تاجر السيدة زينب، عندما استدرجه من القاهرة لمنطقة أبو زعبل حيث مسرح الجريمة بحجة إنهاء الخلافات التي نشبت بينهما بسبب تعاملاتهم المادية بتجارة المواشي، وأرسل رسالة عبر الهاتف لأشقائه الثلاثة، الذين قاموا بإنهاء حياة «أحمد» ووضعوه داخل جوال وألقوا جثمانه داخل منطقة مقابر أبو زعبل التابع لدائرة قسم شرطة الخانكة، وفروا هاربين.

جريمة داخل جوال

بعد 7 أيام من ارتكاب الجريمة، اشتم أهالي سكان مقابر أبو زعبل، رائحة كريهة، ما أثر في حفظيتهم بوجود جثة بمسرح الجريمة، وأبلغوا الشرطة التي حضرت بصحبتهم خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة في حضور فريق النيابة العامة من «بصمات دماء» لفحصها، وجرى التحفظ على 3 كاميرات لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة التي تم ضبطهم وهم «أحمد الكراني»، و«إسلام» و«رحيم» و«أدهم» جميعهم تجار لحوم (جزارين)، في غضون ساعات قليلة، وجرى نقله الجثة إلى المشرحة بمستشفى بنها العام، تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

سر المليون جنية حصيلة التجارة

أمام جهات التحقيق أدلى المتهمون الأربعة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، أنهم على خلافات مالية مع المجني عليه «أحمد تيتو» في العقد الثالث من العمر، تراوحت مليون جنية حصيلة التجارة في المواشي، واستدرجناه بحجة إنهاء الخلافات، وقمنا بإنهاء حياته، وحرق متعلقاته حتى لا ينكشف أمرنا، وقمنا بكسر هاتفه المحمول إلى أجزاء صغيرة وإلقائها في أماكن متفرقة، وحرق التابلت الخاص به، وجميع أوراقه الشخصية.

وبعد انتهاء جلسة التحقيق، اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

العقوبة القانونية

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يقول المحامي رأفت حجازي، مجيبًا على سؤال عقوبة القتل العمد في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.