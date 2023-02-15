«الطبية العليا بمجلس الوزراء» تنظم قافلة طبية شاملة بسوهاج

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أعمال القافلة الطبية الشاملة، التي انطلقت صباح اليوم في قرية سفلاق بمركز ساقلتة بالتعاون مع محافظة سوهاج، وجامعة سوهاج، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، ومؤسسة مصر الخير، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

قافلة طبية تضم جميع التخصصات

وأشار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إلى أن انطلاق هذه القافلة، تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية من مستشفيات جامعة سوهاج، يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه من المقرر أن تجري القافلة، التي تضم أكثر من 60 طبيبا، الكشف الطبي على جميع الحالات المرضية، بالإضافة إلى إجراء العديد من الجراحات بمستشفيات جامعة سوهاج على نفقة الدولة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أنه تم خلال أعمال القافلة، تحويل العديد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية؛ لإجراء العمليات الجراحية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحي.

وأوضح أن القافلة وفرت جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا عن توزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن لضعاف السمع، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيرا إلى أن تنظيم هذه القافلة الشاملة، التي تضم نخبة من كوادر أطباء جامعة سوهاج.