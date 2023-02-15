«قوارب النجاة» توعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في جامعة سوهاج

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، دورة توعوية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية «قوارب النجاة»، وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، بحضور الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصبري إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك بمقر الجامعة القديم.

المبادرة الرئاسية مراكب النجاة

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، أن هذه الدورة التوعوية تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والتي جرى إطلاقها في إطار توصيات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، التي يتخذها العديد من الشباب وسيلة لتحقيق حلم زائف بالثراء السريع، وفي أول خطوة من هذا الطريق يلقون أمواج الموت التي تودي بحياة أغلبهم، لذا اتجهت الدولة وقياداتها لتنفيذ عدة دورات توعوية في المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين ورفع درجاتهم الاجتماعية مثل مراكب النجاة وحياة كريمة وغيرها من المبادرات.

برامج للتعريف بمخاطر الهجرة الغير شرعية

وثمن الدكتور عبدالناصر يس ما تنفذه الدولة من جهود من خلال توعية وتدريب الشباب عن طريق برامج وحملات التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، وطرح العديد من سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وهو اللبنة الأساسية في تنمية وتطوير الأقتصاد الوطني.

فاعليات المبادرة

وأشاد الدكتور خالد عمران بموضوع الدورة، وما يجرى تنفيذه جنبا إلى جنب معها، مثل الزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر في المحافظات المستهدفة من خلال تضافر جهود المؤسسات المدنية لإنجاح جهود الدولة.

وقال صبري إبراهيم، أن الدورة تضمنت عدة محاور، هي تعريف الهجرة، أنواعها، مسمياتها، وأسبابها الجاذبة والطاردة، الهجرة بين الحلم والتفكير والتنفيذ، إلى جانب التعريف بطرق الهجرة غير الشرعية، المؤثرون على قرار الهجرة، التدابير الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

100 طالب بالمبادرة

وأشارت أسماء عمر، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، إلى أن الدورة نفذت على مدار يومين، شارك بها عدد 100 طالب وطالبة، وتضمنت أيضا محاور المبادرات الرئاسية، مراكب النجاة وحياة كريمة، لافتة إلى أنه حاضر بالدورة كلا من شيرين أحمد محمد بوزارة التربية والتعليم في محافظة أسيوط، وضياء الدين أحمد محمود، أخصائي متابعة.