أول تعليق من أسرة الملاكم رامز حسام بعد وفاته بالضربة القاضية: «كان نفسنا يفتح عينيه»

«كان نفسنا يفتح عينيه ويكلمنا، بقالنا أسبوع في البرد قاعدين أمام المستشفى، على أمل أن رامز يكلمنا، لكن أمر الله نفذ»، كانت تلك كلمات محمد عزت عم الملاكم رامز حسام، الذي توفي اليوم داخل مستشفى التعليمي بجامعة طنطا، نتيجة إصابته بنزيف داخلي في المخ، وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع، وصراخ وعويل الأهل والأصدقاء.

7 أيام بالعناية المركزة

وأضاف عم الضحية لـ«الوطن»، أن رامز قضى قرابة الـ 7 أيام في معسكر أقيم من أجل تلك البطولة داخل مدينة طنطا، وأن والده كان على اتصال دائم به يوميا، رغم عمله في إحدى الدول، وفور علمه بما حدث، لابنه قرر النزول على الفور ليكون متواجداً بجانبه، مضيفًا: «رامز كان بيحب الملاكمة ووالده كان بيشجعه» وكان يقوم بتوفير جميع متطلباته.

وأشار إلى أن «رامز»، تعرض للإصابة بنزيف داخلي بالمخ يوم الخميس الماضي، أثناء المباراة النهائية، بينه وبين منافسه «على محمد» ضمن بطولة الجمهورية للملاكمة، نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى التعليمي بطنطا، وظل بداخلها 7 أيام إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

استخراج تصريح الدفن

أوضح أنه يجري حاليا يتم استخراج تصريح الدفن، وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لاستلام الجثمان ودفنه في مقابر العائلة، بمسقط رأسه بمدينة حلوان في محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، فور وصول اللاعب إلى مستشفى طنطا الجامعي.

المباراة النهائية

ومؤخرا أقيمت بطولة الجمهورية للملاكمة، وزن 75 كيلو داخل نادي السكة الحديد بطنطا، حيث شارك فيها اللاعب رامز حسام ممثلاً عن نادي اتحاد الشرطة، حتى تمكن من الفوز والصعود إلى المباراة النهائية، أمام منافسه، ويدعى، «على محمد» الذي أنهى المباراة بتوجيه ما يعرف بالضربة القاضية مما أدى إلى حدوث أعراض مفاجئة.