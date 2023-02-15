السجن 40 سنة للمتهم بالشروع في قتل زوجته واحتجازها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهم في جنايتي الشروع في قتل زوجته واحتجازها وتعذيبها داخل منزلهم بالعاشر من رمضان بهدف إزهاق روحها بالسجن المؤبد 25 عاما في القضية الأولى والسجن 15 عاما في القضية الثانية.

السجن 40 عاما لمتهم بتعذيب زوجته والشروع في قتلها

وصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زيت العابدين وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لسنة 2022، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد تمكن ضباط مباحث العاشر من رمضان من إلقاء القبض على «شادي.ط»، 30 عاما، عامل ومقيم بمدينة العاشر من رمضان ، بتهمة الشروع في قتل زوجته واحتجاز وتعذيبها داخل منزلهم بالعاشر من رمضان .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات .

يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق أصدرت حكما في وقت سابق بمعاقبة نفس المتهم بالإعدام شنقا في تهمة ارتكابه واقعة قتل شقيقة زوجته والاحتفاظ بجثتها عدة أيام داخل ثلاجة المنزل.