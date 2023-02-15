نجوم الفن يدعمون نجل المطرب محمد ثروت في أزمته الصحية

حرص عدد من نجوم الفن على دعم أحمد نجل المطرب محمد ثروت بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى.

دعم نجوم الفن لـ أحمد ثروت

وجاءت التعليقات على أزمة أحمد نجل الفنان محمد ثروت الصحية لتبرز الدعم الشديد له، فكتب الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «ألف سلامة عليك اجمد وشد حيلك وقوم بسرعة بلاش دلع ربنا يكتب لك شفاء عاجل يارب».

وقال المطرب أحمد جمال عبر «إنستجرام»: «يا ساتر سلامتك يا حبيبي ألف سلامة»، وعلقت مي سليم: «ألف سلامة»، وقال محمد عبد الرحمن توتا: «ألف سلامة يا حبيبي شفاك الله وعفاك وحمدلله على سلامتك».

تعرض أحمد ثروت لأزمة صحية

وأعلن أحمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى حيث نشر صورة له من غرفته بأحد المستشفيات الكبرى وعلق عليها: «بأمر الطبيب استراحة محارب جلطة تفوت ولا حد يموت».