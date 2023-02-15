رئيس «الوثائقية»: فكرة القناة ليست وليدة اليوم.. وتعدينا الـ50 فيلما وثائقيا

قال شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، إن فكرة قناة وثائقية مصرية لم تكن وليدة اليوم، وبدأت بوحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة وقناة dmc في فبراير عام 2018، وكانت تجربة بدأها مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «شارع مصر» الذي تقدمه الإذاعية هاجر جميل، على إذاعة «شعبي إف إم»: «على مدار الأربع سنوات الماضية، وحاليا في السنة الخامسة كان هناك تراكم لمجموعة من المشاريع الوثائقية المتميزة التي لاقت إشادات من مشاهدين وخبراء».

وتابع: «بعد هذه الفترة كنا تعدينا الخمسين فيلما وثائقيا، وزاد العدد وتوسعت التجربة وفي لحظة ما أصبحنا على أرض صلبية من 2018 حتى إطلاق الشركة المتحدة لبيانها بتحويل وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة إلى قناة وثائقية وقطاع للإنتاج الوثائقي».