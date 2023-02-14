برلماني: القناة الوثائقية مصدر قوي وموثوق للمعلومات التاريخية غير المغلوطة

شدد عاطف كعربان عضو مجلس النواب، على أهمية تدشين قناة للأفلام الوثائقية، باعتبارها مصدرًا قويًا وموثوقًا للمعلومات التاريخية غير المغلوطة، وتسهم كثيرًا فى معرفة الأجيال المختلفة بحقيقة الأحداث دون تزييف، فضلًا عن دورها في إفادة الكثير من الباحثين والطلاب في دراستهم المختلفة.

وقال «كعربان» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشعب المصرى أصبح لديه تفهم وقبول جماهيري لهذه النوعية من الأفلام، وفي ظل مواصلة الدولة جهودها الدءوبة لتنفيذ خططها التنموية، كان يجب أن يتزامن ذلك مع تنفيذ خطة توعوية لنشر وزيادة مستوى المعرفة بالأحداث التاريخية وغيرها، بين مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف: «المواطن يحتاج إلى التوعية بكل أشكالها، سواء على المستوى المعرفى أو العلمى أو التكنولوجى، وهو ما يتحقق من خلال هذه الأفلام»، مشيرًا إلى ضرورة توعية الشباب تحديدًا، باعتبارهم يمثلون شريحة مجتمعية كبيرة، وكونهم مستقبل الوطن.

كما أنها فرصة لتصحيح المفاهيم، والرد على بعض الأفلام السابقة المليئة بالعديد من المعلومات المغلوطة.

الأفلام الوثائقية

وقال: «القناة المنتظرة فرصة عظيمة لخلق منافسة قوية فى إنتاج هذه الأعمال، التي لا تقتصر على الأحداث التاريخية فقط، بل توثق أحداثًا سياسية ورياضية وفنية وإعلامية، وتتطرق لحياة الشخصيات، بما يعبر عن الهوية المصرية، وتكون مصدرًا معلوماتيًا لمختلف الأجيال وخاصة الشباب».

واختتم بقوله: «الأفلام الوثائقية لها أهمية كبيرة، والعديد من الدول تتنافس فى تقديم هذا المحتوى، خاصة أنها من الوسائل التى تسهم فى تحقيق عملية تعلم ذى معنى».